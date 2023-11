Ninsori puternice în județul Gorj. S-a depus un strat consistent de zăpadă Vremea s-a schimbat radical noaptea trecuta. Au avut loc ninsori puternice in județul Gorj. De altfel tot aici s-a depus și un strat consistent de zapada. Conform Antena 4, in stațiunea Ranca din județul Gorj, s-a așezat primul strat de zapada. Drumarii au mobilizat utilajele pentru a deszapezi șoselele in doar cateva ore. Stratul de zapada depus pe carosabil masoara 1 centimetru, iar angajații de la direcția de drumuri și poduri Craiova intervin in zona cu mai multe utilaje de deszapezire. Drept urmare, drumarii acționeaza cu material antiderapant și cu trei lame. Sursa citata menționeaza ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

