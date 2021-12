Stiri pe aceeasi tema

- Responsabili din Marea Britanie, Statele Unite si NATO au dat asigurari luni ca sunt în masura sa recupereze înaintea Rusiei epava unui avion stealth F-35B care s-a prabusit miercuri în mare, noteaza AFP și Barrons, potrivit Agerpres. Avionul decolase de pe portavionul britanic…

- Cand talibanii au ocupat Kabulul in august, Zakia și soțul ei, Hamid, au decis sa fuga din Afganistan și, impreuna cu cinci rude, au inceput o calatorie, via Iran și Turcia, pana in Europa. Cand a venit timpul sa traverseze Marea Mediterana, au facut-o cu un iaht cu panze care a ajuns la țarm luna…

- Cand talibanii au ocupat Kabulul in august, Zakia și soțul ei, Hamid, au decis sa fuga din Afganistan și, impreuna cu cinci rude, au inceput o calatorie, via Iran și Turcia, pana in Europa. Cand a venit timpul sa traverseze Marea Mediterana, au facut-o cu un iaht cu panze care a ajuns la țarm luna…

- Ungaria trimite 40 de ventilatoare, 1.650 masti de ventilatie noninvaziva si 3.000 de cutii de Favipiravir catre 20 de spitale din Romania. Anunțul a fost facut de ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza MTI. Majoritatea spitalelor de destinatie sunt situate in Transilvania. „Avand in…

- Anuntul a fost facut, joi, de ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza Agerpres.Majoritatea spitalelor de destinatie sunt situate in Transilvania.''Avand in vedere ca aceasta epidemie nu tine cont de frontiere, succesul gestionarii ei in tarile vecine contribuie mult la reusita eforturilor…

- Comisia Europeana a publicat primul Monitor privind egalitatea de gen la nivel regional al UE, care ofera o imagine exacta a regiunilor din Europa in care femeile au cele mai multe realizari, precum si a celor in care acestea se confrunta cu cele mai mari dezavantaje fața de barbați, se arata intr-un…

- Doi scafandri amatori au descoperit monede din aur din timpul Imperiului Roman, perfect conservate, in timp ce strangeau gunoiul de pe fundul marii. Potrivit specialiștilor, cele 53 de monede constituie una dintre cele mai mari colecții gasite vreodata in Europa. Luis Lens și cumnatul lui Cesar Gimeno…