- Cod galben de ninsori și viscol la munte, incepand de vineri, 5 martie! Meteorologii au emis o atenționare meteorologica cod galben de ninsori și viscol, valabila de vineri, 5 martie, pana sambata, 6 martie. Incepand de maine, temperaturile vor scadea brusc in toata țara. Administrația Naționala de…

- Meteorologii au emis, marți, o informare meteo care anunța ninsori și intensificari ale vantului in Muntenia, Dobrogea, Moldova și la munte, dar și o avertizare Cod galben de viscol pentru București și opt județe, informeaza Mediafax.

- Meteorologii anunța ninsori in cea mai mare parte a țarii in continuare. Chiar daca avertizarea de tip cod galben a expirat de cateva ore, meteorologii ANM au emis o informare ce anunța ninsori in Muntenia, Moldova, Oltenia și in Carpații Meridionali. Informarea meteo este valabila pentru intervalul…

- Ninsori in general moderate, in intreaga tara, pana miercuri dimineata. Foto: Politia Romana Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o informare de precipitatii, mai ales sub forma de ninsoare, în general moderate, ce vizeaza întreaga tara, pâna miercuri dimineata.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare cod galben de ninsori abundente si intensificari ale vantului, pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Muntii Banatului si zona Carpatilor Meridionali. Potrivit ANM, atentionarea cod galben intra in vigoare duminica la ora 18.00.…

- Meteorologii anunta precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, in general moderate cantitativ, si polei in cea mai mare parte a tarii incepand de duminica si pana miercuri. De asemenea, sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, precum si Muntii Banatului si zona Carpatilor Meridionali…

- Meteorologii au emis miercuri o informare meteo de ploi abundente pana sambata, dar si lapovița și ninsoare in Oltenia, Muntenia, Transilvania și Moldova. O alerta Cod galben va intra in vigoare miercuri la ora 18.00 și anunța viscol la munte, in zece județe. In perioada miercuri ora 14:00…

- Argeșul, sub cod GALBEN și PORTOCALIU de vreme rea. Meteorologii au emis cu scurta vreme in urma o avertizare cod galben de ploi abundente, intensificari ale vantului și ninsori insemnate cantitativ și viscolite dar și un cod portocaliu de viscol puternic și ninsori abundente. Codul galben va fi valabil…