Ninsori abundente și viscol puternic în următoarele zile. Meteorologii au emis mai multe alerte cod portocaliu și galben Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, avertizari cod portocaliu și galben de ninsori abundente, viscol și vant. La munte se anunța rafale de pana la 140 km/ora. O alerta cod portocaliu vizeaza 11 județe, iar alta 21. Un cod galben anunța ninsori moderate de sambata ora 23.00 pana duminica ora 10.00, in nord-vestul țarii […] The post Ninsori abundente și viscol puternic in urmatoarele zile. Meteorologii au emis mai multe alerte cod portocaliu și galben appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

