Ninsori abundente în țară. Unde sunt dificile drumurile Drumarii din centrul tarii actioneaza, sambata, cu cateva zeci de utilaje de deszapezire pe mai multe tronsoane de drumuri nationale unde ninge abundent si viscolit, din judetele Covasna si Brasov. Conform DRDP Brasov, in cursul noptii de vineri spre sambata, sectiile regionalei au actionat cu aproape 90 de utilaje in toate cele cinci judete din aria de competenta – Brasov, Sibiu, Mures, Harghita si Covasna – pentru a raspandi peste 130 de tone de material antiderapant. In judetul Covasna, pe DN 10, ninge abundent si viscolit, zapada framantata fiind de 1-2 centimetri pe carosabil. Și in judetul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Drumarii din centrul tarii actioneaza, sambata, cu cateva zeci de utilaje de deszapezire pe mai multe tronsoane de drumuri nationale unde ninge abundent si viscolit, din judetele Covasna si Brasov, potrivit Agerpres. Conform DRDP Brasov, in cursul noptii de vineri spre sambata, sectiile regionalei…

