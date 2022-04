Ninsori abundente în centrul țării. Mare atenție cum circulați! Șoferii sunt rugați sa circule cu prudența pe toate drumurile acoperite cu zapada. Cei care au apucat sa-și monteze cauciucurile de vara, ar fi bine sa-și amane deplasarile in zonele in care ninge, precizeaza drumarii. Ninge abundent pe toate drumurile naționale din zonele montane aflate in sudul și sud-estul Transilvaniei. Probleme sunt și pe Transalpina in zona Ranca. DRDP Brașov anunța ca acționeaza cu utilaje de deszapezire și materiale antiderapante in toate zonele afectate. De asemenea, drumarii intervin pe DN 67C, Transalpina, in zona Ranca. Vant puternic in șase județe Administratia Nationala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

