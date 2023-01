Ninsoarea abundentă a închis circulația pe DN 2 - E85 Din cauza ninsorii abundente, a viscolului și a vizibilitații reduse pana in 15 metri, CNAIR și Poliția Rutiera au decis in aceasta noapte sa inchida circulația pe DN 2 - E85, cinci pe raza județului Buzau și de la limita județului Ialomița pana la limita județului Vrancea, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

