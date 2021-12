Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost raportate doar 11 cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora a scazut comparativ cu cel raportat sambata, cand la nivelul județului au fost inregistrate 14 imbolnaviri noi cu virusul Sars-Cov-2. Rata de…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmic ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost raportate 41 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora a crescut comparativ cu cel raportat luni, cand la nivelul județului au fost inregistrate 26 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. Cu toate…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat doar 33 de cazuri noi de coronavirus, in scadere fața de numarul raportat marți, cand au fost 55 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. De asemenea, rata de infectare la nivelul județului Suceava…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in judetul Suceava au fost raportate inca 208 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora este in scadere fata de cel raportat marti, cand in judet au fost inregistrate 273 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. Pana astazi,…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost inregistrate inca 223 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora este in scadere comparativ cu ziua de ieri, cand la nivel de județ au fost 350 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. Pana astazi, 20…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca de luni și pana marți, in județul Suceava s-au inregistrat nu mai puțin de 350 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora a crescut semnificativ comparativ cu ziua de luni, cand in județ au fost raportate 116 de imbolnaviri noi cu virusul Sars-Cov-2.…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca de marți și pana miercuri, in județul Suceava au fost 273 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora a scazut ușor fața de cel raportat marți, cand in județ au fost 303 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. Pana astazi, 13 octombrie, pe teritoriul…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat nu mai puțin de 303 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora a crescut semnificativ comparativ cu cel de luni, cand la nivelul județului s-au raportat 142 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2.…