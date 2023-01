Ninsoarea a blocat și frontiera. Vama Issacea, de la granița cu Ucraina, închisă 24 de ore Circulatia mașinilor prin punctul de trecere a frontierei romano-ucrainene de la Isaccea este restrictionata pentru 24 de ore, din cauza ninsorii abundente. Anuntul survine masurii luate de autoritatile ucrainene de a interzice pentru 24 de ore circulatia autovehiculelor de mare tonaj pe traseul Reni-Odessa, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile si a ninsorilor abundente. „Din acest motiv se restrictioneaza circulatia camioanelor prin PTF Isaccea pana la revenirea la normal a conditiilor meteo si redeschiderea circulatiei in statul vecin. Precizam ca, la acest moment, traficul autoturismelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

