- Pentru miercuri, 20 ianuarie, meteorologii anunta cer variabil, fara precipitatii si o usoara incalzire a vremii. Temperatura aerului va fi de minus 3 grade la Briceni si Soroca, la Balti si Orhei minus doua. Zero grade vor fi la Tiraspol. Cu unul mai mult va fi la Leova.

- Meteorologii au emis cod galben de schimbarea brusca a temperaturii. Avertizarea intra in vigoare sambata si va fi valabila pana in data de 19 ianuarie. Noaptea se anunta intre minus 10 si minus 15 grade Celsius, iar ziua sunt anuntate pana la minus 10 grade.

- In urmatoarele 24 de ore, in nordul țarii va cadea lapovița, iar in partea de centru și sud va ploua. La Briceni și Soroca se așteapta zero grade, iar la Balți, cu unul mai mult. La Orhei, termometrele vor indica doua grade, iar la Tiraspol, trei.

- Meteorologii anunța pentru astazi, 23 decembrie, vreme rece. Vor cadea ploi sub forma de lapovița in toate regiune țarii. Maximele zilei se vor incadra intre 0 și +5 grade Celsius, iar pe timp de noapte mercurul in termometre va cobori pana la -3 grade.

- In urmatoarele 24 de ore, in țara cerul va fi innorat. La Briceni si Soroca sunt anuntate doua grade, iar la Balti și Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol temperaturile ajung la cinci grade, iar la Leova pana la șase. La Cahul și Comrat se așteapta șapte grade Celsius.

- In urmatoarele 24 de ore, in cea mai mare parte a tarii cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi cinci grade, iar la Balti cu unul mai mult. La Orhei maxima va fi de sapte grade, iar la Tiraspol opt grade.