- Meteorologii au emis, luni dimineața, o informare de ploi și vant, valabila pana marți seara. ANM anunța ca temporar va ploua, in general moderat cantitativ in sudul Transilvaniei, nordul Olteniei și al Munteniei, unde cantitațile de apa vor depași local 15-20 l/mp și izolat 25-35 l/mp. Din noaptea…

- A nins joi seara in Munții Fagaraș și s-a depus strat de zapada. „In Fagaraș, a cam venit iarna... Strat continuu de zapada de la 1400 m in sus”, au anunțat salvamontiștii din Argeș, care au facut publice filmari din zona in care se vede șoseaua acoperita de zapada. Aceștia au anunțat…

- Suntem deja in luna octombrie. Temperaturile scazute și precipitațiile și-au facut simțita prezența in toata țara. Așa cum era de așteptat, a și nins in anumite zone de munte din țara. Inclusiv pe Transfagarșan a nins, care este inca deschis pana la finele acestei luni. Locuitorii din stațiunea Ranca…

- Pe Transfagarașan ninge de ore bune, iar drumarii au inceput operatiunea de deszapezire pe tronsonul inca deschis circulatiei dintre Balea Cascada si Balea Lac. ”Iarna și-a intrat pe deplin in drepturi pe Transfagarașan! Azi dimineața am intervenit din nou pentru indepartarea zapezii de pe carosabil…

- FOTO ȘTIREA TA: Prima ninsoare la Șureanu. Strat subțire de zapada, pe culmile inalte A nins și in munții Șureanu. Un strat subțire de zapada s-a așternut pe culmile mai inalte. Meteorologii au avertizat ca vremea se racește mai mult decat de obicei pentru aceasta perioada și ca sunt ninsori la altitudini…

- AVERTIZARE meteo: COD GALBEN de ninsoare, intensificari ale vantului și strat de zapada, in județul Alba. Zonele vizate AVERTIZARE meteo: COD GALBEN de ninsoare, intensificari ale vantului și strat de zapada, in județul Alba. Zonele vizate ANM a emis o atenționare de tip nowcasting de cod galben de…

- Azi, 22 septembrie 2021, la altitudini de peste 1.300 m s-a depus primul strat de zapada. Nici nu e de mirare avand in vedere ca in ultimele zile a cam fost prea frig pentru perioada din an in care ne aflam. Dar acest prim strat de zapada nu e tocmai bun pentru șoferi, care risca sa fie sancționați…

- Prima ninsoare din acest sezon a venit cu pași repezi. Astfel, pe Transfagarașan a nins, iar temperaturile au scazut la minus 3 grade Celsius, insa s-a resimțit pana la minus 10 grade Celsius. Aceasta este prima ninsoare din aceasta toamna. Prima ninsoare din acest sezon Potrivit Direcției de Drumuri…