- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a scris pe pagina sa de Facebook despre contracandidatii Nicusor Dan si Vlad Voiculescu ca nu sunt capabili „sa vina in fata propriilor colegi cu idei constructive legate de Bucuresti, ei se intrec doar in atacuri la adresa mea si a echipei mele”.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a avut un schimb dereplici cu ministrul Mediului pe tema poluarii din Capitala. Edilul l-aindemnat pe Costel Alexe sa se mute ”daca nu va place in București”. Firea a spus ca Primaria Capitalei a luat masuri pentru imbunatațireacalitații aerului dupa ce ministrul Mediului,…

- Primaria Capitalei anunta duminica seara ca 358 de operatori si 310 utilaje cu material antiderapant si pentru pluguit zapada sunt pregatiti sa intervina, daca evolutia fenomenelor meteorologice din aceasta noapte o va impune, ca urmare a prognozei meteorologice, care anunta si alte posibile ninsori…

- Primarul general Gabriela Firea afirma, joi seara, ca, pentru bucuresteni, ”Orban=Dragnea”, avand in vedere refuzul de a aloca mai multi bani Primariei Capitalei. ”Domnul Orban este in razboi cu oamenii de cultura si cu tinerii din Bucuresti. Altfel, nu ar pomeni la orice iesire publica despre evenimentele…

- Primaria Capitalei a cerut suma de 677 de milioane de lei de la bugetul statului, iar premierul Ludovic Orban a catalogat asta drept „o neobrazare”.Gabriela Firea, primarul Capitalei, i-a replicat azi, in direct la Antena 3, ca nu citește legislația și de aceea nu știe ca primaria are dreptul sa ceara…

- Primarul general al Capitalei a declarat, luni, ca dorește modificarea Codului Rutier, astfel incat autobuzele STB din București sa poata circula pe liniile de tramvai, pentru fluidizarea traficului. Gabriela Firea a declarat, luni, in cadrul unui comandament organizat la Primaria Capitalei pentru fluidizarea…

- Dupa ce a atribuit firmei Durmazlar contractul pentru tramvaie, finanțat din fonduri europene de 183 de milioane de euro, Primaria Capitalei considera ca publicarea informațiilor publice este pasibila cu judecata! Libertatea a dezvaluit ieri ca, in procesul licitației pentru cele 100 de tramvaie noi…

- Zeci de liberali protesteaza, vineri, in fața Primariei Capitalei, fața de situația din București in ceea ce privește apa calda și caldura și ii cer primarului Gabriela Firea termene precise in ceea ce privește rezolvarea acestor probleme. Totul in condițiile in care avariile raportate…