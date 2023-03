Informații de ultim moment dupa prabușirea dronei americane in Marea Neagra. Rușii au ajuns la locul prabușirii dronei MQ-9 in Marea Neagra. Cel puțin asta anunța site-ul CNN, care citeaza doi oficiali americani. Drona a cazut in apele internaționale la aproximativ 70 de mile sud-vest de Crimeea, a spus unul dintre oficiali. Pana la acest […] The post NINO-NINO la Pentagon: rușii au recuperat resturile dronei americane doborate in Marea Neagra! first appeared on Ziarul National .