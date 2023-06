Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anunțat ca temperaturile ridicate cu care ne-am confruntat zilele acestea nu vor disparea prea curand, astfel fiind prelungita alerta de canicula și disconfort termic. Ce zone sunt afectate de caldura și ce temperaturi vor fi inregistrate in București, aflați in randurile urmatoare.…

- Vremea o ia razna: un val de aer cald lovește Romania. Cand vine vara și in ce zone urca amețitor temperaturile Vremea o ia razna: un val de aer cald lovește Romania. Cand vine vara și in ce zone urca amețitor temperaturile Dupa vreme instabila, cu frig și fenomene de iarna, un val de caldura lovește…

- Vara se lasa așteptata. Meteorologii anunța ploi puternice și temperaturi neobișnuit de scazute pentru luna mai, aduse de un val de aer polar. La munte este iarna in toata regula, iar prognoza arata ca temperaturile ar putea cobori chiar la zero grade in anumite zone.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța schimbari bruște ale vremii pentru urmatoarele zile. In mai multe teritorii din țara va ploua. Temperaturile vor scadea sub specificul perioadei. Prognoza meteo actualizata pentru Romania. Nu scapam de frig, anunța meteorologii. Vremea se schimba…

- Temperaturile vor fluctua la inceputul lunii mai in majoritatea regiunilor, fiind așteptate zile cu valori termice ridicate, urmate de o scadere a acestora și apoi de un alt interval de creștere, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), care a emis luni prognoza pentru primele doua saptamani…

- Trenurile din Romania sunt enervant de lente, viteza medie este de 45 km/h și sunt o serie de zone unde timpii de calatorie au crescut și cu peste 50% fața de anii 1978-1996, cand vitezele au fost cele mai mari din istoria rețelei CFR. Pe unde sunt trenurile romanești mai lente decat in 1939?

- Se anunța fenomene meteo extreme in urmatoarele zile. Un vortex polar va aduce in Romania ninsori, ploi și chiar viscol. Crește pericolul de inundații pe mai mult rauri din țara! Pentru județele Caraș-Severin și Timiș, hidrologii au emis un cod portocaliu. Iar veștile proaste curg și de la meteorologi.

- Temperaturile cresc in aproape toata tara, incepand de joi, cerul devine senin si putem sa ne bucuram de venirea primaverii. Vremea se incalzeste in cea mai mare parte a țarii, doar spre seara vor aparea cațiva nori ici-colo și vor aduce ploi slabe in vest și nord-vest. In zona montana, precipitațiile…