Ninge în București, vineri dimineață. Capitala, sub cod galben Ninge vineri dimineața in București, iar capitala se afla sub cod galben de ploaie și ninsoare, viscol și intensificari ale vantului. Jumatate din țara e sub cod galben de ninsori, viscol și polei incepand de joi, transmite Administrația Naționala de Meteorologie. Astfel, in Dobrogea, Muntenia, Carpații Meridionali și local in sudul Moldovei și in Carpații Orientali se va inregistra lapovița și ninsoare, precipitații intre 25 și 40 l/mp. In zonele joase de relief din Muntenia și Moldova, la inceput vor fi precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, apoi treptat vor predomina ninsorile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

