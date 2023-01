Ninge, din nou, la Constanta (FOTO+VIDEO) Ninge, din nou, la Constanta, spre bucuria celor care au asteptat cu nerabdare fulgii de nea sa reivna la malul marii Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea temperatura maxima va creste in primele zile ale intervalului pana in jurul a 5 grade, apoi va fi in scadere pana la 0 grade la finalul primei saptamani.In a doua jumatate din interval valorile termice diurne vor avea tendinta de crestere spre medii de 3. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prima prognoza meteo din acest an, valabila pentru perioada 2-15 ianuarie 2023. Meteorologii au anuntat ca valorile termice, cu mici variatii de la o zi la alta, vor fi in scadere in prima saptamana de prognoza, pana la medii ale maximelor de 4...6 grade…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța ca incepand de maine, vremea incepe sa se raceasca accentuat in toata țara, dupa ce in ultimele zile s-au inregistrat temperaturi de primavara. Astfel, potrivit ANM in intervalul 2 – 15 ianuarie, vremea se va raci in toata tara, iar temperaturile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea valorile termice, cu mici variatii de la o zi la alta, vor fi in scadere pe parcursul primei saptamani de prognoza, mai accentuat spre sfarsitul acesteia, pana la medii ale…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat astazi prognoza meteo pentru urmataoere doua saptamani. Potrivit ANM, la inceputul intervalului, vremea se va raci, valorile termice diurne vor ajunge la 5 grade, iar cele nocturne la 1 grad. Apoi, vremea se va incalzi din nou si astfel, la finalul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat astazi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, pana in 25 noiembrie, chiar daca vor fi variatii in regimul termic diurn si nocturn, in ansamblu vremea se va mentine calda pentru aceasta perioada din an, cu o medie…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare meteo Cod galben de vant puternic.Aceasta vizeaza cinci judete din Dobrogea si Oltenia si va fi valabila pe parcursul zilei de luni.Intre orele 5:00 si 18:00, vantul va prezenta intensificari in sudul Olteniei si in Dobrogea, unde…

- Vremea se va raci, iar probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata, pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, la nivelul intregii tari, in timp ce la munte mercurul din termometre va indica chiar si -2 grade, pe timpul noptilor, arata prognoza de specialitate, valabila pentru perioada 14…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat astazi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, intervalul de prognoza va debuta cu vreme mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada, astfel ca media maximelor va fi de 14 grade pana in data de 11 noiembrie,…