Ninge cu plastic în Siberia? Cercetătorii ruși încearcă să afle răspunsuri Oamenii de știința ruși încearca sa înțeleaga amploarea unei potențiale amenințari la adresa mediului în Siberia: zapada poluata cu particule de microplastic care se topesc și se infiltreaza apoi în sol, relateaza Reuters și National Post.



Cercetatorii de la Universitatea de Stat din Tomsk afirma ca au coles mostre de zapada din 20 de regiuni diferite ale Siberiei - de la Munții Altai la Arctica - și ca datele preliminare confirma ca fibrele de plastic sunt purtate de aer și ajung în zapada din colțuri izolate ale Siberiei.



&"Este clar ca nu doar râurile…

Sursa articol: hotnews.ro

