Stiri pe aceeasi tema

- Ninge abundent, sambata dimineața, pe drumul spre stațiunea montana Paltiniș, iar drumarii incearca sa mențina șoseaua practicabila, mai ales ca mulți turiști merg spre partiile de schi.

- Ninge abundent, sambata dimineața, pe drumul spre stațiunea montana Paltiniș, iar drumarii incearca sa mențina șoseaua practicabila, mai ales ca mulți turiști merg spre partiile de schi. Sambata dimineața ninge abundent la Paltiniș și se acționeaza cu doua utilaje, respectiv cu o autobasculanta…

- Trafic rutier in conditii de iarna. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale este curat si partial umed in zona de ses, respectiv curat si umed in zona de munte. S-a actionat pe sectoarele de drumuri nationale cu 11 utilaje si s-au imprastiat 12 tone de material antiderapant. Sectoarele de drumuri…

- Iarna pare decisa sa-și intre in drepturi, astfel ca, marți dimineața, ninge in mai multe județe. Un mesaj venit in dimineața zilei de marți, 8 februarie, de la Centrul Infotrafic al Poliției Romane este menit sa ajunga in atenția conducatorilor auto, fiind anunțate drumurile naționale (DN) pe care…

- Administrația de Stat a Drumurilor informeaza ca pe parcursul nopții de 27 ianuarie, lucrarile de intreținere a drumurilor naționale pe timp de iarna au continuat in regiunile unde au fost necesare intervenții ale unitaților teritoriale SA ,,Drumuri”: in zonele Nord, Centru și Sud s-au efectuat lucrari…

- Lucrarile de deszapezire și combatere a lunecușului au fost efectuate și noaptea trecuta. Muncitorii au impraștiat 739 de tone de material antiderapant pe drumurile naționale. In total, pe șosele au ieșit 133 de muncitori cu 92 de unitați de tehnica speciala.

- Pentru siguranța locuitorilor municipiului Orhei, peste 60 de angajați ai Intreprinderii Municipale „Servicii Comunal-Locative” și peste 25 de utilaje au funcționat la capacitate maxima, noaptea trecuta, dar și in aceasta dimineața la deszapezirea drumurilor și pentru a pentru a evita blocarea traseelor.

- Trafic rutier in condiții de iarna. Carosabilul sectoarelor de drumuri publice este curat și umed, respectiv curat și parțial umed. Angajații secției de drumuri naționale au intervenit cu 16 utilaje și au raspandit 87 tone de material antiderapant. Pe sectoarele de drumuri județene s-a acționat cu 20…