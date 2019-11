Candidatul la presedintia Romaniei Ninel Peia, dat disparut joi din municipiul Cluj-Napoca, a fost gasit de politisti la Manastirea Putna, au informat, vineri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Cluj.



"Barbatul semnalat disparut de catre Serviciul de Protectie si Paza, in cursul zilei de ieri (joi - n.r.), a fost gasit de politisti. Acesta era cazat in incinta unei manastiri din Moldova si nu a fost victima niciunei infractiuni. Acesta a refuzat sa insoteasca politistii pentru incheierea formalitatilor, sens in care a fost incheiat, conform procedurii, un proces-verbal",…