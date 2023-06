Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei cuțite de aur au inceput sa iși pregateasca meniul din finala Chefi la cuțite, alaturi de colegii pe care i-au ales sa faca parte din echipa lor. Chiar daca este un bucatar desavarșit, Laureniu Neamțu a fost copleșit de tensiuni și a avut o criza de nervi. Iata cine este cel care l-a enervat…

- Jurații se pregatesc intens pentru emoțiile pe care le vor trai peste doar cateva ore, deoarece, marți seara, trei concurenți se vor ”lupta” pentru titlul de caștigator al sezonului 11 ”Chefi la cuțite”. Sorin Bontea a transmis un mesaj plin cu entuziasm pentru Nina Hariton, cuțitul lui de aur, care…

- Chef Sorin Bontea a avut o reacție uluitoare in mediul online, dupa ce a intrat in semifinala sezonului 11 Chefi la cuțite cu patru concurenți. Matthew Ehsanmehr, Nina Hariton, Monica Pușcoiu și Constantin Onuț il vor reprezenta pe jurat in urmatoarea etapa a competiției.

- Adrian Hampu, concurentul din echipa lui chef Sorin Bontea, a fost eliminat in ediția 24 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 17 mai 2023. Iata cum a reacționat juratul la aflarea veștii, dar și cu cate puncte s-a plecat acasa.

- Chef Sorin Bontea și-a ales echipa din sezonul 11 Chefi la cuțite, in ediția difuzata pe data de 10 mai 2023. 6 concurenți au primit tunica roșie de la jurat in bootcamp, așteptand sa li se alature cuțitul de aur pentru a intregi grupul.

- ”Visul de a fi in fața voastra este de mica undeva inauntrul inimii mele.”, a spus Nina Hariton in timp ce plangea de emoții la Chefi la cuțite pe 29 martie 2023. Iubește sa gateasca și sa fie inconjurata de oamenii dragi, cu atat mai mult cand vine vorba despre familia sa.

- Nina Hariton este concurenta care a reușit sa devina prima femeie care a primit trei cuțite de aur la „Chefi la cuțite”. Tanara lucreaza ca agent imobiliar in Paris și este din Republica Moldova, municipiul Cahul, scrie a1.ro.

- Nina Hariton este concurenta care a reușit sa devina prima femeie care a primit trei cuțite de aur la Chefi la cuțite. Din ce echipa carui chef a ales sa faca parte și ce dezvaluiri emoționante a facut despre viața ei.