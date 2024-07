Stiri pe aceeasi tema

- In weekendul 29-30 iunie, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București va transforma Calea Victoriei intr-o veritabila scena a teatrului stradal internațional, plina de viața și culoare, cu spectacole itinerante prezentate de artiști independenți din Italia, Franța și Spania. O atmosfera electrizanta…

- Campionatul European de Fotbal din 2024 a ajuns in faza optimilor de finala, stabilind partidele care vor decide echipele calificate in sferturi. Romania a reușit o performanța remarcabila in grupa E și acum se pregatește pentru un duel crucial impotriva Olandei. 29 iunie Elveția vs. Italia, ora 19:00,…

- Senatorul PNL, Daniel Fenechiu, a vorbit despre unul dintre cele mai controversate subiecte ale momentului: alegerile prezidențiale. In contextul negocierilor legate de data organizarii scrutinului și o posibila rupere a coalitiei, el a precizat ca liderul PSD Marcel Ciolacu este un personaj experimentat,…

- Toți romanii s-au bucurat ca Romania a invins, recent, la fotbal, Ucraina, dar s-a trecut cu vederea ce cadou uriaș a facut țara noastra armatei ucrainene. Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a decis, joi, 20 iunie 2024, ca Romania sa doneze Ucrainei un sistem de rachete Patriot, de aparare antiaeriana,…

- In țara noastra, din top 100 cele mai mari firme care cultiva grau, porumb și floarea soarelui, 40 au capital strain, principalii investitori fiind din Italia, Danemarca și Liban. In prezent, Romania are 12,6 milioane de hectare suprafața de teren agricol, plasandu-se pe locul al șaselea in Uniunea…

- Firmele de construcții din Romania ofera salarii la fel de competitive ca și cele din Vest, dar se confrunta cu o lipsa masiva de muncitori. Exista, insa, oportunitați de angajare la noi in țara, care aduc bani frumoși. Locul de munca la care poți caștiga mii de lei. Locul de munca platit cu peste 7.000…

- OMV Petrom planuiește sa colaboreze cu un consultant pentru o eventuala achiziție a furnizarii de gaze și curent de la E.ON Romania. OMV Petrom, unul dintre cei mai mari producatori de țiței și gaze din Romania, intenționeaza sa negocieze achiziționarea companiei E.ON Energie de la grupul german E.ON.…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au facut miercuri 21 de percheziții la locuințele membrilor unei rețele de trafic de migranți care acționa in Romania, Italia și Austria. Aceștia ar fi incasat intre 5.000 și 10.000 de euro de la fiecare migrant.