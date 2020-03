Nimic și nimeni nu scapă: Sistemul rusesc de URMĂRIRE generală. Cum funcționează Mii de oameni, mai ales cei reveniți din țari cu epidemie de coronavirus, sunt supuși unui regim strict de izolare la domiciliu, la Moscova, pentru a impiedica raspandirea virusului. Toți sunt inregistrați cu adrese, copie dupa pașapoarte și numere de telefon intr-o baza de date speciala. Plus ca sunt monitorizați video. Cei care cred ca pot scapa de camere sunt avertizați de catre specialiști ca acestea ii pot recunoaște chiar și cand doar 40% din fața este... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

Avocata si activista Alena Popova si politicianul din opozitie Vladimir Milov, din partidul Solidarnost, au intentat procesul impotriva Departamentului pentru Tehnologie al Moscovei, care gestioneaza programul de supraveghere video, cerand interzicerea utilizarii tehnologiei la evenimentele de masa

