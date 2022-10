Protest la Constanta, in urma crimelor comise de armata rusa in Ucraina

Sambata, 15 octombrie, in intervalul orar 15:00 ndash; 19:00, va avea loc un protest, la Constanta, in urma crimelor comise de trupele rusesti in Ucraina. Participantii vor avea steagurile Ucrainei si se vor opri in fata Consulatului Rusiei la Constanta. Punctul… [citeste mai departe]