Nimic nou pe frontul de Vest! Politehnica pierde şi în faţa Iaşiului Toate mesajele de incurajare, dar si „avertizarile” din partea conducerii au fost inutile pentru baietii purtatori de tricou alb-violet de la Poli. Meciul cu Iasiul a fost pierdut deja din start, daca tinem cont ca in minutul 15 era deja 0-2… Poli nu poate mai mult, desi in tot acest sezon au venit aproape 30 ... The post Nimic nou pe frontul de Vest! Politehnica pierde si in fata Iasiului appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

