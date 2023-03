Stiri pe aceeasi tema

- Dupa sesiunea de teste din pre-sezon, Formula 1 a revenit pe circuitul Sakhir, din Bahrain, care va gazdui prima etapa din sezonul 2023. Prima sesiune de antrenamente libere tocmai a ajuns la final. Cu un rezultat de 1 minut și 32.758 secunde, Sergio Perez a fost cel mai rapid. Pilotul celor de la Red…

- Lance Stroll a ratat testele din presezon din cauza unei accidentari, dar pilotul canadian al echipei Aston Martin va participa la Marele Premiu din Bahrain, cursa de deschidere a sezonului 2023 din Formula 1, informeaza Reuters.

- Lance Stroll (24 de ani) va concura in monopostul Aston Martin in prima etapa din noul sezon de Formula 1. Canadianul a fost operat de curand, dar s-a refacut in timp util și va putea participa la cursa din Bahrain. Sezonul 2023 de Formula 1 va incepe vineri, cu etapa din Bahrain. ...

- Un nou sezon de F1 pornește la drum duminica, avand in program 23 de curse și favoriți clari: Max Verstappen la al treilea titlu consecutiv la piloți, Red Bull la al doilea la constructori. Cine va strica pronosticurile? Anul acesta, imediat ce se va da semnalul de start pe circuitul Sakhir din Bahrain,…

- Mercedes a pierdut supremația in ultimele doua sezoane din Formula 1, titlul mondial fiind cucerit de Max Verstappen. La capatul testelor din Bahrain (au durat trei zile), Lewis Hamilton a tras unele concluzii, multiplul campion mondial fiind de parere ca monopostul pe care il va conduce se afla tot…

- Joi au inceput la Bahrain testele premergatoare sezonului 2023 din Formula 1, iar in prima parte a zilei Max Verstappen (RedBull) a fost cel mai rapid. Cele mai multe tururi cronometrate le-a bifat Williams, prin Alex Albon.

- Americanii de la Haas au dat startul dezvelirilor monoposturilor pentru sezonul 2023 din Formula 1. Acum și austriecii de la Red Bull Racing au publicat prima imagine cu mașina pe care o vor pilota Max Verstappen și Sergio Perez. Din cate se poate observa, echipa Red Bull Racing pastreaza culorile care…

- Audi nu a reușit sa intre in Formula 1 alaturi de Red Bull Racing, dar constructorul din Ingolstadt nu s-a dat batut, cu una cu doua. In luna octombrie, 2022, germanii au anunțat ca vor concura in Marele Circ, din 2026, alaturi de grupul elvețian Sauber. Acum, producatorul german a facut urmatorul pas…