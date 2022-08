Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, le-a transmis, miercuri, un mesaj bucureștenilor care au spus ca nu este bine ca ursul sa fie impușcat. „Se vor trezi cu ursul in Cișmigiu, daca nu avem grija”, a spus Tanczos Barna. Ministrul a declarat, marți, la TVR Info, ca ursul nu are ce cauta in intravilan,…

- Au inceput reducerile de vara, iar acum este momentul sa mergi in magazine pentru a cumpara produse la prețuri chiar și cu 70% mai mici. Cu toate astea, ANPC a lansat un avertisment pentru capcanele falselor promoții. Reducerile de vara au inceput. In magazine, prețurile la haine, cosmetice, incalțaminte…

- Jumatate dintre bucurestenii racordati la Termoenergetica nu au apa calda din cauza unei revizii programate la CET Sud care acopera in integralitate Sectoarele 2 si 3. Directorul Termoenergetica da asigurari ca aceasta va reveni progresiv, in doua, trei zile. „CET Sud acopera jumatate din oras: sectoarele…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare de instabilitate atmosferica pentru Capitala si 31 de judete. Pana la ora 22.00, cantitatea de precipitatii asteptata in unele zone poate ajunge la 50 de litri pe metru patrat. Avertizarea meteo de vreme severa este valabila, astazi, in intervalul 10.00 –…

- In contextul evenimentelor prilejuite de Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9) care are loc vineri in Capitala, Brigada Rutiera recomanda conducatorilor auto sa evite vineri deplasarea pe DN 1. „Conducatorilor auto le este recomandat ca vineri, intre orele 11.00 – 15.00 si 18.00 – 21.00, sa evite deplasarea…

- Șoferii care au masini care polueaza ar putea plati de anul viitor o taxa, care va fi calculata in functie de tipul masinii si de cantitatea de noxe emise. De asemenea, și șoferii care nu au mașinile inmatriculate in Capitala vor trebui sa scoata din buzunar bani pentru o taxa deloc mica, pentru a putea…

- Cele 100 de noi tramvaie din Bucuresti au fost achiziționate cu suma de 200 de milioane de euro, dar, pentru ca sunt prea mari și nu incap pe peron, Municipalitatea trebuie sa cheltuie alti bani pentru finantarea lucrarilor de reconfigurare a peroanelor care trebuie coborate, dar si lungite. In afara…