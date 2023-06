Cu un deficit de 30.000 de polițiști, care se majoreaza cu fiecare zi care trece, MAI se afla, deja, in colaps. Salarizarea, majorarea varstei de pensionare și reducerea pensiilor au facut din profesia de polițist una dintre cele mai neatractive, dovada ca, pentru prima oara in istorie, locurile in școli nu s-au ocupat. Noul program […] The post Nimic despre salarii și pensionari in programul de guvernare la MAI. Deficitul de polițiști baga instituția in colaps first appeared on Ziarul National .