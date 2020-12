Stiri pe aceeasi tema

- Paris Saint-Germain a pierdut, vineri, în deplasare, cu scorul de 3-2, în fața echipei AS Monaco, în etapa a 11-a din Ligue 1.PSG a condus la pauza cu 2-0 prin golurile marcate de Mbappe ('25 si '37 - penalti).Pentru AS Monaco au punctat Volland ('52, '65) si…

- PSG, campioana en titre a Frantei, a revenit in pozitia de lider in Ligue 1, dupa ce a administrat un sec 4-0, sambata seara, celor de la Dijon, codasa clasamentului, in etapa a 8-a a campionatului intern. Pe Parc des Princes, Moise Kean (3, 23) si Kylian Mbappe (82, 88) au adus cele trei…

- Formatia Paris Saint-Germain a învins, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa FC Nantes, în etapa a opta a campionatului Frantei.Moïse Kean a marcat primele sale goluri pentru parizieni, în minutele 3 si 23, celelalte goluri fiind înscrise de Kylian…

- PSG se deplaseaza pe terenul lui Nimes pentru o partida din etapa a 7-a a campionatului francez, iar campioana continua sa aiba probleme importante de lot. Meciul se joaca azi, de la 22:00. Tuchel are o singura intrebare la care trebuie sa raspunda inainte de meciul de la Nimes: forțeaza vedetele și…

- Pe 29 octombrie, de la ora 22:00, vor avea loc meciurile: AS Roma - TSKA Sofia si CFR Cluj - Young Boys. In etapa a treia, la 5 noiembrie, AS Roma joaca impotriva CFR Cluj de la ora 19:55, iar Young Boys cu TSKA Sofia, de la ora 22:00. Pe 26 noiembrie este programata etapa a patra a…

- Cagliari - Lazio se joaca azi, de la 19:00, in etapa a 2-a din Serie A. Daca trupa lui Razvan Marin a debutat deja in noul sezon, Lazio se afla in fața primului joc din actuala stagiune. Razvan Marin l-a intalnit, in prima etapa, pe Vlad Chiricheș, in Sassuolo - Cagliari 1-1, iar acum va da peste Ștefan…

- Olympique Marseille a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0 (-0), campioana Frantei, PSG, intr-un meci din etapa a III-a a Ligue 1, potrivit news.ro.Golul a fost marcat de Florian Thauvin, in minutul 31.Dupa o incaierare generala produsa in finalul meciului, Kurzawa si Paredes (PSG),…