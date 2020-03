Stiri pe aceeasi tema

- La data de 18 ianuarie a.c., ora 17.10, un barbat de 39 de ani, din municipiul Focșani, a fost surprins in timp ce sustragea bunuri in valoare totala de 603,79 lei, de pe raftul unui supermarket. In cauza a fost intocmit dosar penal, iar cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Constantin Ciobanu, medic specialist in ortopedie la Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon” din Focșani, va fi inmormantat astazi. Doctorul a decedat vineri seara. „Cu sufletul indoliat si plin de suferința, impartașim durerea colegei noastre dr. Daniela Ciobanu și suntem alaturi de ea in aceste momente…

- INFORMARE COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE Stimați cetațeni, va aducem la cunoștința ca SC CUP SALUBRITATE SA colecteaza deșeurile reciclabile in mun. Focșani (SACUL GALBEN), conform urmatoarelor trasee: TRASEU 1 – se va realiza in ziua de MARȚI in datele de: LUNA ZIUA IANUARIE 7; 21 FEBRUARIE 4; 18 MARTIE…

- Colegiul Național „Unirea“ Focșani, alaturi de Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza“ Focșani organizeaza joi, 12 decembrie, un eveniment pentru a marca trecerea a 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989. Activitatea „Revoluția neterminata“ va incepe la ora 11:30, in Aula Mihai Eminescu a Colegiului…

- In vara anului 2013, la Focșani, prindea contur o poveste ce avea sa devina una dintre cele mai frumoase etape din viața lui Andrei Balaci și a Adinei Stanciu, doi vranceni indragostiți de arta. Dumnezeu i-a inzestrat cu un talent, acela de a canta, așa ca cei doi tineri s-au gandit sa inființeze o…