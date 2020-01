Stiri pe aceeasi tema

- Codul galben de vant, emis ieri de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, se menține și astazi pe tot parcursul zilei. In acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența indeamna oamenii sa respecta cateva reguli.

- Surprize – surprize! Andreea Antonescu apare in ipostaze incendiare alaturi de Ștefan Manolache, de care s-a desparțit in urma cu mai bine de o saptamana. Cei doi se saruta pasional și se imbrațișeaza ca un adevarat cuplu in cel mai nou videoclip lansat de jumatatea trupei Andre. S-au impacat Andreea…

- COD RUTIER 2020. Punctul de amenda a crescut, in 2020, cu cateva zeci de lei, fiind 10 la suta din salariul mediu brut, care a crescut de la 1 ianuarie. Polițiștii au dat amenzi mult mai mari. Mai exact, in perioada 1 și 8 ianuarie 2020, punctul de amenda a crescut de la 145 de lei, la de 223 de…

- Carmen Bruma a fost o apariție ieșita din tipare la Gala Unica 2019, unde a purtat o rochie cu un decolteu adanc la spate, care i-a lasat dezgolita o porțiune generoasa din fund. Toate camerele de fotografiat s-au indreptat spre ea cand și-a facut apariția, iar parerile nu au contenit sa circule – de…

- Deși 30 noiembrie (Sfantul Andrei) și 1 decembrie (Ziua Naționala a Romaniei) sunt, in mod normal, zile libere legale, anul acesta de ele vor beneficia doar cei care lucreaza in weekend. Asta din cauza ca 30 noiembrie și 1 decembrie sunt intr-o zi de sambata, respectiv una de duminica. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- ZILE LIBERE 2019. Deși 30 noiembrie (Sfantul Andrei) și 1 decembrie (Ziua Naționala a Romaniei) sunt, in mod normal, zile libere legale, anul acesta de ele vor beneficia doar cei care lucreaza in weekend. Asta din cauza ca 30 noiembrie și 1 decembrie sunt intr-o zi de sambata, respectiv una de duminica.…

- Unul dintre cele mai importante și ravnite orașe pentru mai bine de 1500 de ani, Istanbul reprezinta un punct de legatura intre tot ceea ce inseamna Occident și Orient. Metropola complexa, plina de viața, dar perfect ancorata in religie și tradiție poate fi explorata in vacanța de Anul Nou, moment oportun…

- Caitlin si Tom Perkins, doi tineri din Dirrranbandi, statul australian Queensland, ambii nascuti pe 16 august 1986 au devenit parinti pentru prima oara pe data de... 16 august 2016, adica 30 de ani mai tarziu. Astfel, cei trei membri ai familie isi sarbatoresc zilele de nastere in aceeasi zi.…