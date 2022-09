Nimeni nu știe ce s-a întâmplat! Groapă uriașă apărută din senin pe un teren dintr-o localitate constănțeană O surpare de pamant ale carei cauze nu sunt deocamdata cunoscute a iscat nedumerire intr-o localitate din județul de la malul marii. Și anume in comuna 23 august, din județul Constanța. Deocamdata nu se știe ce s-a intamplat și cum de s-a produs aceasta situație neprevazuta. E vorba de o groapa adanca de trei metri, […] The post Nimeni nu știe ce s-a intamplat! Groapa uriașa aparuta din senin pe un teren dintr-o localitate constanțeana first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Un fenoment incredibil a avut loc in localitatea 23 August din judetul Constanta. O groapa adanca de trei metri si cu diametrul de cinci metri a aparut pe un teren agricol. Momentan nu se stie ce s a intamplat si cum a aparut groapa respectiva. Autoritatile au imprejmuit zona pentru a evita producerea…

