Liderul de la Kiev a sustinut o conferinta de presa pentru a face bilantul unui an dificil, marcat de speranta inselata a unei mari contraofensive, urmata de prabusirea sustinerii occidentale si de o presiune sporita a Rusiei pe front. Din cauza unei penurii de militari pe front, armata ucraineana a propus mobilizarea a ”450.000 pana la 500.000 de persoane”, a anuntat el, o cifra enorma pentru aceasta tara. Kievul incearca sa lupte impotriva sentimentului de oboseala in Occident fata de un conflict care a inceput in urma cu aproape doi ani, insa Volodimir Zelenski s-a abtinut de la orice previziune…