Mai sunt doar doua zile pana la marele protest al diasporei anunțat pentru ziua de vineri, 10 august, ora 15.00 in Piața Victoriei și, deși inițial fusese ceruta autorizație, nimeni nu iși asuma acum organizarea manifestației. Ba mai mult, in spațiul public și la diverse televiziuni au aparut și diverse persoane care se proclama organizatori care agita apele. Intre timp, mii de romani au ajuns deja in țara sau se indreapta spre...