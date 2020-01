Pentru a evita o criza demografica, China si-a relaxat in 2016 politica de limitare a nasterilor (cunoscuta sub numele de 'politica unui singur copil'), permitand cuplurilor sa aiba si doi copii. Insa masura nu a avut efectul scontat.



In 2019, rata natalitatii a fost de doar 10,48 nasteri la 1.000 de locuitori, conform Biroului National de Statistica (BNS). Numarul nasterilor din China a scazut deja trei ani consecutivi.



Un total de 14,65 de milioane de bebelusi s-au nascut in 2019, dupa 15,23 de milioane in 2018 si 17,23 milioane in 2017, potrivit Agerpres.



Totusi,…