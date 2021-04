Nimeni nu se aștepta la acest lucru: cât încasează Bianca Drăgușanu din postările pe Instagram Bianca Dragușanu a dezvaluit cat incaseaza lunar pentru fotografiile și story-urile pe care le publica pe profilul ei de Instagram. Vedeta a povestit care este suma minima care ii intra in cont și pentru care ar plati taxe la stat, conform spuselor ei. In prezent, persoanele care au peste o suta de mii de urmaritori pe Instagram incaseaza in jur de 150-200 de euro pe postare. Bianca Dragușanu se poate lauda cu caștiguri mult mai mari, ținand cont ca are peste 1 milion de urmaritori „Eu am un reach la tot Instagramul meu, eu am contracte foarte bune și caștig peste 10.000 de euro din tot ce se… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

