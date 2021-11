Stiri pe aceeasi tema

- Doar doi candidati pentru posturile de director si director adjunct vor sustine astazi proba scrisa a concursului pentru ocuparea posturilor de director, sesiunea speciala. Astfel, conform metodologiei, candidatii care nu au putut participa pe 15 octombrie din cauza infectarii cu Covid-19 sau pentru…

- Candidații ale caror dosare au fost validate in cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat din județul Hunedoara și care au depus solicitare de amanare vor susține examenul in data de 28 octombrie. In județul…

- ISJ Dolj a publicat primele rezultate ale probei scrise din cadrul concursului pentru directori. Din primele date au ramas in concurs mai puțini candidați decat funcții. Practic, sunt 257 de funcții disponibile și 232 de candidați care au reușit sa treaca din primul test. ”Astazi, 15 octombrie 2021,…

- Proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar de stat va avea loc vineri, incepand cu ora 10.00. Proba scrisa se va desfasura in format fizic.In structura probei scrise, circa 60% dintre itemi vor viza capacitatile…

- Proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar de stat va avea loc vineri, incepand cu ora 10,00. Proba scrisa se va desfasura in format fizic. Accesul candidatilor in sali va fi permis in intervalul orar…

- In județul Satu Mare niciun candidat pentru postul de director sau director adjunct de școala nu a fost suficient de curajos pentru a-și face public numele. Toata lista candidaților este codificata. Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare a publicat lista candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea…

- Primaria Aiud: Concurs pentru ocuparea postului de director adjunct la Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu”. Condiții Primaria Municipiului Aiud anunța organizarea concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de director adjunct, grad II, la Centrul Multicultural…