Nimeni nu rămâne cu banii dați și nerecuperați. Ministrul Virgil Popescu, despre facturi Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat pe B1 TV ca toate facturile calculate greșit vor fi refacute. Furnizorii s-au angajat sa nu emita penalitați pentru cei care nu au platit facturile respective și nici sa nu recurga la debranșari. Popescu a mai spus ca statul va avea grija ca furnizorii sa se țina de cuvant. Ministrul a mai afirmat ca romanii care au platit deja facturile incorect calculate vor primi diferența de bani inapoi și a explicat cum se va intampla acest lucru. „Azi (n.r. – marți), la intalnirea pe care am avut-o la Guvern cu premierul, secretarul general, producatorii, furnizorii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

