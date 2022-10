Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Municipal „Bacovia” anunța rezultatele selecției pentru concursul de monodrame și cel de dramaturgie monodrama. In acest an, in concursul de one-man/one-woman show s-au inscris 44 de concurenți din intreaga lume. Le mulțumim tuturor participanților din Romania, Statele Unite ale Americii, Mongolia,…

- Traim, parca, in lumi paralele. Pe de o parte, Romania, la fel ca majoritatea țarilor membre ale Uniunii Europene, trece și suporta efectele unor crize care s-au suprapus și acutizat, buimacind guvernele, instituțiile bancare, consorțiile, trusturile, companiile naționale și multinaționale, la care…

- Planul Rosu de Interventie a fost activat, sambata dimineata, dupa ce un autocar cu ucraineni s-a rasturnat pe E 85, la intrare in comuna Garoafa, potrivit prefectului judetului Vrancea, Nicusor Halici. „Planul Rosu de Interventie a fost activat in aceasta dimineata, dupa ce un autocar s-a rasturnat…

- Din ciclul „sa ne radem(sic!) cu nemtii si sa plangem cu grecii”, am pentru azi un subiect deosebit de comic: Panzerhaubitze 2000, prescurtat PzH 2000. Este vorba despre celebrul tun autopropulsat produs de nemti si vandut catre o caruta de prostovani printre care enumeram: Italia, Olanda, Grecia, Lituania,…

- Ministrul de externe al autoproclamatei republici separatiste Transnistria, Vitali Ignatiev, a anunțat ca republica este dispusa sa obtina independența si apoi sa adere la Rusia. Totodata, el a declarat ca autoritatile republicii „nu vor lua niciun fel de decizii in detrimentul poporului” și nu a precizat…

- In redacția cunoscutului ziar spaniol „El Pais” s-a lansat, zilele trecute, o veritabila dezbatere prin care ziariștii sa se pronunțe daca sa fie publicata o fotografie facuta in Ucraina aflata in plin razboi cu invadatorii ruși. Era vorba de o imagine dura, in care apar un baiat de 13 ani ucis de o…

- Expoziția „Cer liber”, in versiune multilingva (romana, ucraineana, engleza), ofera o perspectiva incitanta asupra astronomiei ucrainene in contextul actual complicat și este un bun exemplu de parteneriat public-privat (Asociația Street Astronomy – Ucraina și Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare).…