Nimeni nu l-a salvat de strigatele pline de furie ale oamenilor din comuna: Imagini surprinse cand suspectul de crima si violul de la Corbu, isi paraseste locuinta (video)

- Perchezitii in locuinta suspectului de crima si violul de la Corbu, judetul Constanta. In aceste momente au loc perchezitii in locuinta suspectului de crima si violul de la Corbu. Barbatul are 29 de ani. In aceasta dimineata, in jurul orei 03.45, politistii Sectiei 5 Rurala Cogealac IPJ Constanta au…

- Un barbat cu cagula a intrat in casa, peste o familie din Corbu, județul Constanța, a violat o fata de 20 de ani și i-a omorat tatal, in timp ce pe frați și mama i-a inchis in alte camera. Ministrul...

- Doi adulți și trei copii se aflau in casa. Tatal, in varsta de 41 de ani, a fost ucis cu un cuțit, mama a fost legata de calorifer, intr-o alta camera, iar fata cea mare, in varsta de 15 ani, a fost violata.Femeia și copiii ingroziți au sunat la 112 pentru a reclama evenimentul șocant. Fratele barbatului…

- In urma probatoriului administrat in cauza, politistii i au retinut pe baza de ordonanta pentru 24 de ore, iar in cursul zilei de ieri, 18 iunie, au fost prezentati instantei de judecata, care a emis pe numele acestora mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile., transmite IPJ Constanta. Urmare…

- Marti, 15 iunie, prin apel 112, Poliția Capitalei a fost sesizata cu privire la faptul ca o femeie, de 23 de ani, a fost agresata, in locuința, de catre concubinul ei. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 21 Poliție, precum…

- Pe 2 iunie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de amenințare și violența in familie, și au reținut un barbat de 46 de ani, din Pitești. Din verificari, s-a stabilit ca, in seara zilei de 27 mai, barbatul…