- Oana Sirbu iși aniverseaza ziua de naștere, iar Ștefan Banica Junior nu a uitat de cea alaturi de care a jucat intr-unul dintre cele mai de succes filme. Oana Sarbu implinește 50 de ani , deși pare ca a gasit elixirul tinereții, vedeta aratand incredibil de bine. Oana Sirbu, actrița și cantareața,…

- Procurorii DNA au cerut, marti, la Instanta suprema, o pedeapsa de trei de inchisoare pentru presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in dosarul in care acesta este acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. ICCJ a anunțat ca va lua o decizie pe 22 mai. Judecatorii de la Inalta…

- Oana Sirbu are 49 de ani, dar nimeni nu-i da varsta reala, atat de bine arata. Verdeta are cateva reguli pentru a se menține in forma. Oana Sarbu, care are un baiețel care se numește Alex , pare ca a gasit elixirul frumuseții. In varsta de 49 de ani, artista nu-și arata nici pe departe varsta reala.…

- Kylie Minogue a acordat un interviu in care a afirmat ca nu va putea sa devina mama. Artista, in varsta de 49 de ani, a precizat ca aceasta stare de fapt ii provoaca o tristete teribila.