„Nimeni nu are nevoie de noi!” Sute de ruşi înarmaţi, din regiunea Belgorod, se plâng de haosul mobilizării „Nimeni nu are nevoie de noi!”, sustin barbatii rusi inarmati, pe rețelele de socializare, unde a aparut un videoclip, in care sute de barbati inarmați din regiunea Belgorod, din Rusia, se plang de haosul mobilizarii. Cine a filmat și cine a facut publica inregistrarea video nu se știe exact, relateaza publicația ruseasca Meduza. In cursul serii de miercuri, 5 octombrie, pe rețelele de socializare a inceput sa fie distribuita masiv o inregistrare video, in care apar in jur de 500 de persoane mobilizate, in regiunea Belgorod, din Rusia. Barbatii inarmați din videoclip se plang ca li s-au dat arme,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

