Nilul ascunde un mister care a nedumerit oamenii timp de mii de ani Nilul curge pe o distanța de peste 6.650 de kilometri pana cand se varsa in Marea Mediterana. Timp de mii de ani, acest fluviu a fost o sursa de irigații și a transformat zona arida din jurul sau in terenuri agricole luxuriante. Astazi, Nilul continua sa serveasca drept sursa de irigații, fiind și o importanta ruta de transport și de comerț, scrie iflscience.com. Care este sursa fluviului Nil? Deși ar putea parea o intrebare simpla, originea unui dintre cele mai fascinante fluvii de pe planeta Pamant a nedumerit oamenii de mii de ani. Chiar și astazi, intr-o epoca a sateliților și a cunoștințelor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

