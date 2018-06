Nikos Koumettis, The Coca-Cola Company: România este cea mai…

Nikos Koumettis, presedinte al The Coca-Cola Company in regiunea Europei Centrale si de Est, responsabil de 26 de tari din zona, marturiseste ce crede despre piata bauturilor din Romania, tara care are pentru businessul pe care il conduce cea mai buna evolutie din regiune.