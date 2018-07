Stiri pe aceeasi tema

- Pasionatii de fotografii in natura si nu numai au la dispozitie un nou aparat foto din categoria superzoom. Urmasul celebrului P900, Nikon COOLPIX P1000 duce functia de zoom optic la un nivel comparabil telescoapelor pentru amatori. SKIN, importatorul Nikon in Romania, prezinta COOLPIX P1000, singurul…

- Pasionatii de fotografii in natura si nu numai au la dispozitie un nou aparat foto din categoria superzoom. Urmasul celebrului P900, Nikon COOLPIX P1000 duce functia de zoom optic la un nivel comparabil telescoapelor pentru amatori, scrie go4it.ro.

- Prima reactie dupa achitarea lui Lucian Dinita, fost sef al Politiei Rutiere. S-au scurs trei ani si jumatate de cand Dinita a fost acuzat ca a primit un miel, doi curcani si cinci pastravi de la un om de afaceri, pentru ca acesta sa poata obtine dupa 30 de zile permisul de conducere. Astazi, fostul…

- Laserul de la Magurele, cel mai puternic din lume, a fost pus in funcțiune, iar utilitatea sa este majora. Aparatul va ajuta la descoperirea unor izotopi radioactivi care pot trata cancerul, la identificarea continutului butoaielor cu deseuri radioactive, fara a fi desfacute, dar si la testarea materialelor…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) lanseaza o serie de acțiuni locale cu ocazia ”Saptamanii Europene a Testarii Hepatite-HIV – proiect pilot”, desfașurata in acest an sub motto-ul “Testare.Tratare.Prevenire.” și organizata de ELPA impreuna cu INTEGRATE Joint Action. In…

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca Romania nu mai poate evita o criza economica de proportii. "Mai poate Romania evita o criza economica de proportii? Nu. Din punctul meu de vedere se indreapta rapid spre o economie cu dobanzi mari, depreciere, inflatie. Acesta este singurul rezultat al populismului…

- Importanța antreprenoriatului romanesc pentru economia Romaniei și sarbatorirea spiritului antreprenorial autohton, cu ocazia Centenarului, poate fi vazuta intr-un context istoric la Muzeul antreprenoriatului: 100 de ani de antreprenoriat in Romania, deschis de CITR Group.

- Revolut, alternativa bancara digitala care include un card de debit contactless, schimb valutar, tranzacționare de criptomonede și plați “peer-to-peer”, iși va deschide un birou in Romania in luna mai. Utilizatorii romani vor avea posibilitatea sa cheltuie și sa transfere bani oriunde in lume folosind…