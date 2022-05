Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul șef FSB Nikolai Patrușev (70 de ani), a declarat despre razboiul din Ucraina ca a zadarnicit planurile occidentale de a stabili un regim sub controlul sau in Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a conditionat neutralitatea ceruta tarii sale de catre Rusia de eliberarea intregului teritoriu al Ucrainei, inclusiv a regiunii Donbas (est) si a peninsulei Crimeea, anexata de Moscova in 2014, relateaza EFE, scrie agerpres.ro.Intr-un interviu difuzat de…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat marți ca politica occidentala și cea a guvernului lui Volodomir Zelenski de la Kiev duc la destramarea Ucrainei. Comentariile lui Nikolai Patrușev au echivalat cu un avertisment ca razboiul Rusiei din Ucraina ar putea duce…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat ca Federația Rusa nu iși propune sa rastoarne regimul de la Kiev in timpul „operațiunii speciale" in Ucraina.

- Intr-un interviu pentru 60 Minutes de la CBS, Singh a spus ca Rusia “se confrunta deja cu un abis economic” si este “pe calea rapida catre stilul de trai sovietic din anii 1980”. In ciuda problemelor economice cauzate de sanctiuni deja adoptate, Singh a spus ca acestea ar putea fi in continuare extinse…

- Relația de cooperare dintre Rusia și China va deveni mai puternica in actualul context politic, a declarat sambata ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de BBC . Afirmațiile șefului diplomației ruse vin in condițiile in care președintele SUA Joe Biden l-a avertizat vineri pe omologul chinez…

- Jake Sullivan, consilierul pentru Siguranta Nationala al presedintelui american Joseph Biden, a vorbit, miercuri, prin telefon, cu Nikolai Patrusev, secretarul Consiliului prezidential pentru Securitate din Rusia, despre invazia militara rusa in Ucraina si despre actiunile diplomatice. „Consilierul…

- Deputatul ucrainean Yevgeniy Shevchenko a fost reținut de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) in timp ce incerca sa treaca granița in Polonia, informeaza NEXTA, care citeaza presa pro-rusa.