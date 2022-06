Nikolaev, atacat de ruși cu rachete. Stadionul central, printre clădirile bombardate Trupele ruse au tras opt rachete spre orașul Nikolaiv in dimineața zilei de 28 iunie, distrugand cazarma abandonata a Brigazii 79 a Forțelor Armate ale Ucrainei și stadionul central al orașului. „Astazi au fost lansate opt rachete, trei dintre ele au fost doborate dar restul au zburat și au cazut in diferite locuri din orașul Nikolaev. Doua dintre ele au lovit cazarma Brigazii 79. La inceputul razboiului, una dintre cladiri a fost distrusa, in urma unui bombardament. Astazi, acest spațiu este gol, nu exista nimeni in el – și este bombardat periodic de trupele ruse. Astazi, una dintre cladiri a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii au avut loc duminica dimineața in districtul Shevchenko din Kiev. Mai multe cladiri rezidențiale au fost avariate iar echipele de salvare evacueaza oameni, a anunțat pe canalul sau de Telegram primarul orașului Vitali Klitschko. Klitschko a mai spus ca doua cladiri rezidențiale au…

- Volodimir Zelenski vine cu noi detalii despre razboiul din Ucraina, dar și despre armele folosite de Rusia pe front. Rusia distruge in mod deliberat cultura și patrimoniul istoric ucrainean, infrastructura sociala și locuințele, a afirmat in discursul video de sambata seara președinte ucrainean Volodimir…

- Comandamentul Operational Sud al Ucrainei a anunțat in dimineața zilei de vineri ca armata ucraineana a lansat peste 100 de atacuri asupra trupelor ruse din sudul țarii. Aceste atacuri au fost cu unitati de rachete, cu artilerie, cu avioane și au vizat poziții cheie ale inamicilor. Astfel ca armata…

- In urma unui atac cu rachete rusești asupra regiunii Odesa un pod peste Nistru a fost puternic avariat, dupa cum a anunțat Anton Gerașcenko, consilier in cadrul ministerului ucrainean de Externe. Accesul la o parte din regiunea Odesa se va putea face doar de-a lungul graniței cu Republica Moldova daca…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte 18 ranite in urma unor atacuri cu rachete rusesti sambata asupra orasului-port Odesa, in sudul Ucrainei, a anuntat seful de cabinet al presedintiei ucrainene, citat de Agerpres .„Odesa: cinci ucraineni ucisi si 18 raniti. Iar acestia nu sunt decat cei care…

- O stare de asediu va fi in vigoare incepand de sambata seara pana luni dimineata la Odesa, principalul port ucrainean de la Marea Neagra, in fata ”amenintarii” unor atacuri cu rachete, au anuntat autoritatile locale – informeaza France Presse. Dupa atentatul cu bomba de la gara Kramatorsk din estul…

- Porturile de la Marea Meagra și Marea Azov s-au numarat printre principalele ținte avute in vedere de armata rusa in razboiul din Ucraina, in contextul in care aproape tot comerțul cu cereale al ucrainenilor se derula prin aceste puncte strategice. Pe lista companiilor care au avut de suferit din cauza…

- Orașul Nikolaev a fost bombardat, duminica, cu rachete, a anunțat pe Facebook primarul Oleksandr Senkevich, acesta fiind al doilea atac de saptamana aceasta, relateaza CNN. Totodata, Anton Herașcenko, consilier al ministrului de interne al Ucrainei, a declarat ca autoritațile locale au raportat mai…