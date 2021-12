Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de vehicule electrice Nikola a acceptat sa plateasca 125 de milioane de dolari pentru inchiderea acuzatiilor civile ca a fraudat investitorii prin inducerea acestora in eroare in privinta produselor sale, progreselor tehnice si perspectivelor comerciale, a anuntat marti autoritatea de reglementare…

- Valoarea tuturor tranzactiilor realizate pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) creste cu 21,6% in primele 11 luni, la 17,4 miliarde lei (3,5 miliarde euro), iar valoarea medie zilnica de tranzactionare avanseaza cu 20,5% la 75 milioane lei (15,2 milioane euro). De asemenea, capitalizarea…

- CEO-ul Tesla Elon Musk afirmat ca se gândește sa renunțe „la slujba” pentru a deveni influencer „full-time” dupa ce a vândut în ultima luna actiuni în valoare de aproape 12 miliarde de dolari, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Joi,…

- Sabia purtata de Napoleon Bonaparte in timpul loviturii de stat din 1799 si cinci arme de foc care i-au apartinut imparatului francez, mort in exil in urma cu 200 de ani, au fost vindute la licitatie in Statele Unite pentru suma de peste 2,8 milioane de dolari, a anuntat marti o companie specializata.…

- Banca de investiții JP Morgan Chase a dat in judecata producatorul de mașini electrice intr-o disputa legata de postarile pe Twitter facute de CEO-ul sau, Elon Musk, relateaza CNBC . JP Morgan cere despagubiri de 162,2 milioane de dolari plus dobanda și achitarea onorariilor avocaților și a cheltuielilor…

- Comisia pentru Reforma si Supraveghere din Camera Reprezentantilor a afirmat ca documente obtinute recent ridica intrebari ”tulburatoare” legate de Trump International Hotel, o cladire istorica pe care Trump Organization o inchiriaza de la guvernul federal si care este un loc preferat de intalnire pentru…