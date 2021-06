Stiri pe aceeasi tema

- Primele estimari dupa inchiderea sectiilor de votare la alegerile legislative desfasurate duminica in Armenia plaseaza in frunte partidul premierului Nikol Pasinian, Contractul Civil, cu 58% din voturi fata de 22%, in cazul formatiunii principalului sau rival, Robert Kociarian, Alianta Armenia, dupa…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a aprobat cu majoritate de voturi revocarea Adunarii Generale ordinare de Alegeri si organizarea procesului de vot dupa inregistrarea tuturor structurilor sportive afiliate la FRB in Registrul National al Federatiilor de la Tribunalul Bucuresti. "Se…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea este nemulțumita de decizia senatorilor USR PLUS de a se opune comisiei de ancheta pentru situația de la spitalul Foișor: „Ma copleșește lipsa de umanitate a...

- Partidul de centru-dreapta GERB, condus de premierul Boiko Borisov, a castigat alegerile legislative de duminica din Bulgaria, dar nu a obtinut o majoritate absoluta, releva rezultatele partiale publicate luni, potrivit DPA. Dupa numararea a 42% dintre buletinele de vot, Comisia Electorala Centrala…

- Partidul de centru-dreapta GERB al premierului bulgar Boiko Borisov va castiga alegerile care au avut loc duminica in Bulgaria cu aproximativ 25% din voturi, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne de Gallup International si Alpha Research, transmite Reuters, potrivit news.ro. Potrivit…

- Rezultatele echipei nationale de fotbal, trei victorii, dintre care una impotriva Romaniei, in primele trei meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2022, le-au ridicat moralul armenilor dupa infrangerea din razboiul cu Azerbaidjanul din toamna anului trecut, scrie AFP "Sa castigam cand…

- Aproximativ 6,5 milioane de alegatori israelieni sunt convocati, marti, la urne, in cadrul celui de-al patrulea scrutin legislativ in mai putin de doi ani. Birourile de vot s-au deschis la ora locala 07:00 (05:00 GMT) si urmeaza sa se inchida la 22:00 (20:00 GMT), cand vor fi difuzate rezultatele primelor…