- Criza politica din Armenia s-a adancit odata cu indemnul opozantului Nikol Pasinian la blocarea tuturor mijloacelor de transport din tara, ca raspuns la respingerea marti, de catre Parlament, a candidaturii sale la postul de premier, relateaza AFP conform News.ro . Partidul aflat la putere a votat impotriva…

- Protestatari din Armenia au blocat miercuri cateva artere rutiere in capitala Erevan si o sosea spre aeroport, dupa ce opozantul Nikol Pashinyan, liderul protestelor, a anuntat marti o campanie nationala de nesupunere civica ca urmare a respingerii de catre parlament a candidaturii sale la functia de…

- Liderul opozitiei din Armenia, Nikol Pasinian, a anuntat marti ca va declansa o campanie nationala de protest, dupa ce Parlamentul din Erevan a votat impotriva deciziei de numire a acestuia in functia de prim-ministru, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Șeful fracțiunii parlamentare Elk, Nikol Pașinian, care a condus protestele impotriva lui Serj Sargsian, a fost nominalizat oficial de fracțiunea sa pentru postul de prim-ministru, a anuntat azi, Erkon Marukian, membru al Elk. Anterior, și partidul „Dashnaktsutyun”, care deține șapte locuri in parlament,…

- Presedintele Armen Sargsyan (fara legatura de rudenie cu Serj Sargsyan), premierul interimar Karen Karapetian si principalii oficiali religiosi ai tarii s-au deplasat la memorialul dedicat victimelor masacrelor comise intre 1915 si 1917 sub Imperiul Otoman, situat pe o colina de la marginea Erevanului.Dupa…

- Armenia poate intoarce pagina dupa 11 ani cu Serj Sarkisian la putere si 11 zile de proteste ample fata de acest lider contestat pentru mentalitatea sa sovietica si pierderea contactului cu realitatea. Eroul ultimelor evenimente tulburi din nelinistitul Caucaz este Nikola Pasinian, liderul opozitiei…

- Liderul protestelor antiguvernamentale din Armenia, Nikol Pashinyan, arestat duminica in timpul unei manifestatii in capitala Erevan, a fost eliberat luni, potrivit imaginilor televiziunii armene retransmise in direct, informeaza AFP. Inconjurat de sustinatori ai sai care fluturau drapele ale Armeniei,…

- Premierul Armeniei, Serj Sargsyan, a demisionat, anunta luni, agentia de presa oficiala armeana, preluata de AFP.Liderul protestelor antiguvernamentale din Armenia, Nikol Pashinyan, arestat duminica in timpul unei manifestatii in capitala Erevan, a fost eliberat luni, potrivit imaginilor televiziunii…