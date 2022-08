Nike a dat in judecata Adidas in Oregon si la Comisia pentru Comert International (ITC) din SUA, in decembrie, sustinand ca mai multe modele de pantofi Adidas incalca brevetele legate de tehnologia usoara Flyknit a Nike. ITC a inceput in ianuarie o investigatie a pantofilor Adidas, pe baza plangerii respective. Adidas si-a inregistrat propriul proces in estul Texasului, in iunie, argumentand ca tehnologia Nike Adapt pentru montarea pantofilor, aplicatiile de exercitii Run Club si Training Club si aplicatia SNKRS pentru vanzarile de incaltaminte in editie limitata ii incalca toate brevetele. Companiile…